В Воронежской области второй день подряд регистрируют более 2000 заболевших ковидом

Вторые сутки подряд в Воронежской области регистрируют более 2000 заболевших коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за 29 января положительные тесты на COVID-19 получили 2093 жителя региона (госпитализировали 156 человек). Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 211 751 воронежец.

За вчерашний день скончались от осложнений ковида 10 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 7 294 летальных случая после коронавируса.

921 пациента выписали за вчерашний день. Всего болезнь смогли побороть 193 166 воронежцев.