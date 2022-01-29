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Общество29 января 2022 6:26

В Воронежской области развернут центры экспресс-диагностики на ковид

Они появятся во всех районах
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже и районах области появятся временные амбулаторные центры экспресс-диагностики для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Для них будут выделены отдельные помещения. Об этом сообщается в решении регионального оперштаба, опубликованного на сайте облправительства.

Там говорится об открытии временных пунктов, в которых граждане смогут получить необходимую медпомощь и сдать тест на коронавирус.

Ранее из-за усложнившейся эпидемиологической ситуации в воронежском Дворце культуры на улице 9 Января, 108 открыли первый ковидный центр. Также в Воронеже на базе ВОДКБ №1 заработает Центр амбулаторного приема детей с подозрением на ковид.

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