В Воронеже ковидный центр открыли в ДШИ №5

1 февраля в Воронеже открылся еще один центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Врачи поликлиники №12 принимают горожан в ДШИ № 5 (ул. Грибоедова, 5).

- В центре специалисты будут проводить осмотр, экспресс-тестирование на выявление антигена SARS-CoV-2, ЭКГ, при необходимости выдавать лекарственные препараты и оформлять больничный лист. Обратиться в новый центр могут жители Воронежа, которые по каким-либо причинам не смогли сходить на прием по месту жительства. Информация обо всех принятых пациентах будет передаваться в территориальные поликлиники для дальнейшего наблюдения и лечения, - отметили в облздраве.

Центр работает с 8.00 до 18.00. Предварительная запись не требуется, с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, ранее первичные центры по ковиду открылись в Городском дворце культуры на улице 9 января и в микрорайоне Боровое, а также в "Юбилейном" и Дворце детей и юношества.