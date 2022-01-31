В Воронеже появятся еще два центра приема пациентов с подозрением на ковид

Очередь к врачам в Городском дворце культуры. Фото: читателя.

На планерке в мэрии сообщили об открытии еще двух пунктов приема пациентов с подозрением на ковид в Воронеже. Один будет работать во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1). Причем пациентов будут принимать как в холле, так и в отдельно стоящем за Дворцом физкультурно-оздоровительном комплексе. В обоих этих учреждениях дополнительного образования работу кружков и секцией временно приостановят. Родителям уже прислали смски с этой неприятной новостью.

Кроме того, в мэрии пояснили, как, например, теперь будет играть в «Юбилейном» «Буран» при таком соседстве (напомним, консультировать пациентов будут и там). Дело в том, что во Дворце спорта имеются отдельные входы и разделенные стенами помещения, поэтому работа спортивных организаций там продолжится. Руководство спорткомплекса обращается к пациентам с просьбой быть внимательнее и посещать здание только через «свой» вход – по главному фасаду он расположен слева, на других входах размещены соответствующие объявления.

Еще два подобных центра приема пациентов работают в Городском дворце культуры на улице 9 января и в микрорайоне Боровое. Кстати, в первом из них посетители пожаловались на огромные очереди. Многие из пришедших людей не могли так долго в них засиживаться и уходили. Возможно, что с открытием новых пунктов приема эта проблема будет снята.