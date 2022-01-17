Воронежская область за сутки по выздоровевшим от ковида уступила только Москве

Много ковидных коек опустело, но надолго ли? Фото: Михаил ФРОЛОВ

По-прежнему число выздоравливающих от ковида жителей Воронежской области внушает оптимизм. По данным федерального штаба на утро понедельника, 17 января, избавились от опасной болезни еще 1439 наших земляков (сутки назад их было чуть меньше – 1415). Больше только в Москве – 1805. Всего же с коронавирусом справились за время пандемии уже 174070 жителей Воронежской области.

К сожалению, другие статистические данные не радует. Напомним, на утро понедельника, 17 января, стало известно еще о 406 заразившихся жителях Воронежской области, случилось еще семь смертей.