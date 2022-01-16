Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье16 января 2022 9:25

В Воронежской области к утру 16 января еще 417 человек заболели коронавирусом и 9 умерли

Выписали с больничного 1415 пациентов за сутки
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Воронежская область вышла на второе место по стране по числу выздоровевших от коронавируса за сутки. Об этом утром 16 января сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. К сожалению, остальная сводка неутешительная.

За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 417 воронежцев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 197 934 заболевших.

За вчерашний день скончались от последствий ковида 9 пациентов. Количество летальных случаев от осложнений ковида в Воронежской области достигло 7142.

Выздоровели за минувшие сутки 1415 пациентов. Всего болезнь смог победить 172 631 житель региона.