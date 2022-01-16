В Воронежской области к утру 16 января еще 417 человек заболели коронавирусом и 9 умерли

Воронежская область вышла на второе место по стране по числу выздоровевших от коронавируса за сутки. Об этом утром 16 января сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. К сожалению, остальная сводка неутешительная.

За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 417 воронежцев. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 197 934 заболевших.

За вчерашний день скончались от последствий ковида 9 пациентов. Количество летальных случаев от осложнений ковида в Воронежской области достигло 7142.

Выздоровели за минувшие сутки 1415 пациентов. Всего болезнь смог победить 172 631 житель региона.