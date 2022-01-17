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Общество17 января 2022 9:56

Воронежская область вернулась в десятку худших: заболели ковидом еще 406 человек

В течение выходных число заразившихся подскочило вдвое
Юрий КОЗЛОВ
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Число заболевших на выходных возросло вдвое.

Число заболевших на выходных возросло вдвое.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжают напрягать данные по количеству заразившихся ковидом на утро понедельника, 17 января. В федеральном штабе сообщили об еще 406 заболевших жителях Воронежской области. Если сравнить с данными на начало дня воскресенья, 16 января, то заразившихся стало чуть меньше (сутки назад их было 417). Но если вспомнить, что еще в будние дни предыдущей недели, заболевших было чуть больше 200, динамика распространения ковида просто пугает. Всего с начала пандемии в Воронежской области заболели СOVID-19 уже 198340 человек.

Воронежская область вернулась в десятку самых неблагополучных регионов России по числу заражений ковидом. Хуже дела обстоят только у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областей, Ставропольском и Пермском крае.