Воронежская область вернулась в десятку худших: заболели ковидом еще 406 человек

Число заболевших на выходных возросло вдвое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжают напрягать данные по количеству заразившихся ковидом на утро понедельника, 17 января. В федеральном штабе сообщили об еще 406 заболевших жителях Воронежской области. Если сравнить с данными на начало дня воскресенья, 16 января, то заразившихся стало чуть меньше (сутки назад их было 417). Но если вспомнить, что еще в будние дни предыдущей недели, заболевших было чуть больше 200, динамика распространения ковида просто пугает. Всего с начала пандемии в Воронежской области заболели СOVID-19 уже 198340 человек.

Воронежская область вернулась в десятку самых неблагополучных регионов России по числу заражений ковидом. Хуже дела обстоят только у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областей, Ставропольском и Пермском крае.