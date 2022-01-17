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Общество17 января 2022 9:34

В Воронежской области еще семь человек умерли от ковида

По сравнению с другими регионами России ситуация со смертностью не катастрофическая, но и не очень благоприятная
Юрий КОЗЛОВ
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Ситуация с ковидом вновь стала ухудшаться.

Ситуация с ковидом вновь стала ухудшаться.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом опубликовали данные по новым смертям на утро понедельника, 17 января. В Воронежской области от коронавируса скончались еще семь больных. По сравнению с данными на утро воскресенья, 16 января, ситуация со смертностью немного улучшилась. Сутки назад, напомним, сообщали о девяти умерших.

Если сравнить с другими регионами России, Воронежская область по смертности делит 33-34 места с Республикой Коми.

В нашем регионе уже зафиксировано первое заболевание новым штаммом ковида – «Омикроном». Многие врачи сходятся во мнении, что эта разновидность COVID-19, хотя и характеризуется менее сложным течением болезни в большинстве случаев, но зато и гораздо более заразна. А за счет этого медучреждения, если не принять профилактических мер, могут просто «захлебнуться» от количества заразившихся, которым потребуется госпитализация.