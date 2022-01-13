Первый случай «омикрона» в Воронеж привезла студентка ВГУИТ

Фото Ивана Макеева Фото: Из архива "КП"

В Воронеже выявили первый случай ковидного штамма «омикрон». Как рассказали «Комсомолке» в департаменте здравоохранения Воронежской области, болезнь выявили у студентки ВГУИТ, прибывшей еще в конце прошлого года из Бурунди.

По прибытию девушку изолировали в общежитии университета и взяли мазки на наличие COVID-19. Когда пришел положительный результат, студентку госпитализировали в инфекционный госпиталь при БСМП №8, где провели необходимое лечение.

- Девушку выписали после двух отрицательных результатов мазков, - рассказали в ведомстве.- В связи с тем, что пациентка прибыла в Воронеж из неблагополучного по штамму «омикрон» региону, ее материал был направили в федеральный центр для секвенирования (определение конкретного штамма).

И вот на днях столичные эксперты подтвердили, что студентка перенесла именно «омикрон». По словам врачей, сейчас она чувствует себя хорошо. Благодаря проведенным противоэпидемическим мероприятиям, вирус не получил дальнейшего распространения - никто из контактных от пациентки не заразился.

Напомним, всех прибыших из неблагополучных по "омикрону" стран направляют в изолятор в сопровождении полицейских.

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