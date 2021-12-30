В Воронежской области людей, вернувшихся из стран с «омикроном», будут провожать в изолятор полицейские

Людей, у которых подозревают "омикрон", теперь должны везти в обсерватор в сопровождении полицейских. Фото: Мария ЛЕНЦ

По решению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом воронежцев и гостей нашей области, вернувшихся из стран, где выявлен «омикрон», будут сопровождать в медицинский изолятор, называемый обсерватором, полицейские. Там им измерят температуру, их осмотрят врачи. И проведут все нужные тесты. В обсерваторах приехавшие из неблагополучных по «омикрону» стран пробудут две недели.

Также полицейских обязали оперативно сообщать в управление Роспотребнадзора о воронежцах, вернувшихся из стран с «омикроном». Самых неблагополучных по этому штамму ковида стран пока десять. Это Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, ЮАР и Гонконг.

- Пока нового штамма коронавируса в нашем регионе нет. У нескольких человек, приехавших из Африки, диагностировали «ковид», но не «омикрон», - рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Воронежского медицинского университета Светлана Кокорева. – Однако вызывают тревогу предстоящие новогодние каникулы, когда многие жители области будут выезжать за границу. Скорее всего, рано или поздно «омикрон» к нам все же придет. По предварительным данным, этот штамм ковида характеризуется очень быстрым распространением, но и гораздо менее тяжелым течением болезни, чем «дельта».