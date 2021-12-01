В Воронеже прокуратура и полиция ищут пассажирку, выброшенную водителем из маршрутки

Сначала водитель обругал пассажирку, а потом выставил ее на улицу.

В прокуратуре и полиции рассказали об итогах проверки шокировавшего горожан инцидента в маршрутном автобусе № 9ка. Напомним, 21 ноября, водитель взял за шиворот пассажирку весьма почтенных лет и насильно выпроводил из маршрутки. Очевидцы заявляли, что он при этом выкрикивал оскорбления. Вскоре после инцидента шофер в соцсетях разместил свою версию конфликта. По его словам, пассажирка два раза садилась в автобус и оба раза соглашалась оплачивать проезд только картой, которая не срабатывала, при этом еще и его оскорбляла. Что якобы и довело водителя до белого каления. Как бы то ни было, шофера уволили.

В надзорном ведомстве, в частности, сообщили, что внесли представление генеральному директору МКП МТК «Воронежпассажиртранс» по поводу того, что и водитель, и пассажирка ехали без маски. Силовики не исключают, что шофер может быть привлечен и к уголовной, и к административной ответственности. Сейчас идет проверка сообщений возмущенных очевидцев этого происшествия.

В то же время высаженная так грубо пассажирка пока даже не написала заявление в полицию. Силовики разыскивают его, чтобы она оформила претензии в отношении водителя. Что позволит привлечь его к ответственности по части 1 статье 5.61 КоАП РФ за оскорбление. По ней предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.