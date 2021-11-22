В Воронеже водитель рассказал свою версию, почему он обматерил пассажирку и вытолкнул ее из автобуса

Водителя отстранили от работы. Фото: кадр с видео

В мэрии сообщили версию шофера автобуса № 9ка причины конфликта с пассажиркой, который довел его до того, что он обматерил женщину и вытолкнул ее из автобуса.

По словам водителя, около 21.30 пассажирка на выходе (это, пожалуй, единственный в Воронеже, где почему-то деньги принимают не на входе) захотела оплатить проезд картой. Оплата не прошла. Наличные женщина отдавать не захотела и вышла из автобуса. Примерно через час, то есть в районе 22.30 она снова зашла в маршрутку. И опять захотела оплатить проезд картой. Водитель напомнил, что в прошлый раз платеж не прошел. Тут и начался конфликт.

Шофер утверждает, что пассажирка «выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты и оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее – несколько раз и в нецензурной форме». Длилось это, пока автобус ехал две остановки. В результате у водителя сдали нервы, и он фактически выкинул женщину из маршрутки.

- Руководители транспортного предприятия также обратились в полицию с заявлением, поскольку они хотели бы всесторонней и объективной оценки событий, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. - Водителя направили туда для дачи пояснений, на время всех проверок он отстранен от работы на маршруте. До этого шофер отработал на предприятии более пяти лет, каких-либо существенных нареканий к его поведению не было. Несмотря на это, муниципалитет считает, что подобные действия с его стороны недопустимы. Его видение событий показывает, что он был спровоцирован, тем не мене, он должен был стерпеть, а если это было невозможно, вызывать полицию, но никак не вступать в прямой конфликт с пассажиром. Любые дальнейшие меры к водителю могут быть приняты после всестороннего разбирательства правоохранительных органов.

Напомним, сама пассажирка заявляет, что водитель стал придираться к ней из-за того, что у нее не было маски. В причинах конфликта сейчас разбираются полицейские и сотрудники прокуратуры.