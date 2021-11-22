Полиция и прокуратура заинтересовались нападением водителя на женщину без маски в маршрутке в Воронеже

Скриншот видео

Прокуратура и полиция разберутся в ЧП с нападением водителя автобуса №9ка на пассажирку без маски. Они оценят действия маршрутчика и его работодателя в случившемся. Об этом рассказали в пресс-службах ведомств в понедельник, 22 ноября.

По результатам надзорная и силовая структуры примут процессуальное решение.

Напомним, в соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором водитель кольцевого автобуса поздно вечером 21 ноября силой вытолкал ковид-диссидентку из транспорта. При этом он в грубой форме, матом пытался ей объяснить, чем грозит не соблюдение мер индивидуальной защиты для него и для нее.

В мэрии прокомментировали инцидент: водители эмоционально перегружены, но такому поступку оправданий нет при любом раскладе.