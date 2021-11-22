«Орал матом и угрожал»: водитель маршрутки напал на пассажирку без маски в Воронеже

Скриншот видео

Воронежцы в соцсетях показали видео, на котором разъярившийся маршрутчик поздно вечером берет за шкирку и выпипихивает из городского автобуса пассажирку без маски. Свои действия он сопровождал отборными ругательствами, оскорблениями и угрозами. Причина тому – женщина ехала в общественном транспорте без маски. Видео появилось в паблике «Мой и твой Воронеж» во Вконтакте.

По словам очевидцев, инцидент случился 21 ноября в 22:41. Озверевший водитель автобуса 9ка не поленился и вышел в салон, завидев пассажирку без маски.

– Он даже сказал, что будет есть лапшу на ее похоронах, после чего вышвырнул из автобуса, 0 поделился автор поста.

В мэрии прокомментировали ситуацию. Там сказали, что поведение водителя не имеет оправданий.

– Сейчас в условиях всеобщего стресса всем желательно быть терпимее друг к другу. Водители тоже испытают большую и производственную, и эмоциональную нагрузку. Сейчас этот водитель вызван к руководству предприятия для дачи объяснений. По итогам будет принято решение, о котором мы сообщим. В любом случае, с чего бы ни начался этот конфликт, кто бы его ни спровоцировал, такое поведение водителя оправдать невозможно, - пояснили в пресс-службе администрации Воронежа.

Кстати, это не первый инцидент в маршрутке с участием ковид-диссидентов. Ранее один из пассажиров набросился на африканского парня, который ехал с маской на подбородке.