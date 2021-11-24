В Воронеже водитель, напавший на пассажирку, уволился по собственному желанию

Женщина после того, как зашла в автобус, долго что-то рассказывала мужчине, сидевшему рядом. Фото: кадр с видео

В паблике «Типичный Воронеж» появилось видео конфликта в маршрутном автобусе № 9ка, вызвавшем много шума, якобы размещенное шофером. Напомним, первоначально ситуация подавалась так: водитель напал на женщину, ехавшую без маски, и буквально выкинул ее из салона на улицу. Потом оказалось, что это пусть и правда, но не вся. В транспортном предприятии заявили, что, со слов шофера, женщина дважды садилась в автобус, причем первый раз оплачивала проезд картой, но она не сработала. При этом вела она себя якобы вызывающе и выражалась нецензурной лексикой как в отношении водителя, так и по поводу системы оплаты и оповещения.

Шофер в своем посте заявил, что уволился по собственному желанию. Тем не менее он попытался оправдаться за свое поведение размещением видео. Хотя водитель заявлял, что на нем есть полная запись конфликта, по сути, много нового об этом инциденте из съемки почерпнуть не удалось. Получилось только узнать, что женщина, войдя в салон, долго о чем-то разговаривала с пассажиром, с которым села рядом. При этом она нервно поглядывала на часы, видимо, куда-то опаздывала. Кроме того, на видео она несколько раз заглядывает в кабину водителя. Для каких целей, понять трудно. Звука на видео нет. А когда он появляется, об этом сразу жалеешь. Десятикратное повторение отрывка песни про оперов «Любэ», как говорится, ни к селу, ни к городу явно не делает респект автору музыкального сопровождения.

Пассажирка зачем-то несколько раз заглядывала в кабину водителя. Фото: кадр с видео

Также водитель заявил, что женщина обзывала его лично и плюнула в него. Тем самым мешала везти автобус. Шофер утверждает, что он высадил пассажирку ради безопасности других едущих в маршрутке людей, так как нападки женщины отвлекали его.

Напомним, что в обстоятельствах инцидента продолжают разбираться полицейские и сотрудники прокуратуры.