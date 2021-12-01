В Воронеже многоквартирному экс-заму начальника региональной ГИБДД не удовлетворили его иск к полиции

Игорю Качкину не удалось оспорить дисциплинарное взыскание, полученное в полиции. Фото: из архива «КП»

В Центральном районном суде еще раз рассмотрели иск бывшего заместителя регионального управления ГИБДД Игоря Качкина к ГУ МВД по Воронежской области. Бывший начальник пытается оспорить дисциплинарное взыскание. Наложили его по поводу скандала, так до сих пор и не закончившегося. Качкину вменяли в вину не отражение в налоговой декларации доходов, позволивших его родителям (как считают в прокуратуре, явно при финансовой помощи высокопоставленного полицейского) купить недвижимость, в том числе два десятка квартир, на 50 миллионов рублей.

Суд по поводу того, чьи это квартиры, длится с февраля 2020 года, когда обнаружилась эта мощная покупка, до сих пор. С того времени в судьбе Игоря Качкина все резко менялось к худшему. Умер от коронавируса его отец. Да и в служебной карьере все пошло под откос. Сначала его понизили до должности начальника тыла УМВД по Панинскому району. Но и там Игорь Качкин не удержался. 19 июля 2021 года его задержали в Воронеже за жалкую, если вспомнить о квартирном скандале, взятку в 30 тысяч рублей. Ее он дал другому полицейскому за содействие в получении водительских прав знакомому. После этого Качкина уволили из полиции. Более того – его отправили в СИЗО, где он просидит, как минимум до 19 января 2022 года.