Прославившийся 22 квартирами экс-замглавы ГИБДД Игорь Качкин встретит Новый год в СИЗО

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Решение о мере пресечения прославившемуся 22 квартирами бывшему высокопоставленному гаишнику вынес Ленинский райсуд Воронежа. Игорь Качкин проведет в СИЗО еще 2 месяца. Соответственно, новогодние праздники он встретит там же.

Как рассказали в суде, в изоляторе он пробудет до 19 января. О продлении меры пресечения ходатайствовал следователь. Сам экс-замначальника ГИБДД и его защита просила отпустить его под домашний арест. Однако суд поддержал позицию правоохранителей.

Напомним, Игорь Качкин был задержан 19 июля в Воронеже. По версии следствия, он предложил полицейскому 30 тысяч за содействие своему знакомому при сдаче экзамена на получение водительских прав. Сотрудник полиции от взятки отказался. Сам Качкин был задержан при проведении совместных мероприятий СК, УФСБ России по Воронежской области и службы собственной безопасности регионального управления МВД. Он проходит по делу по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в значительном размере».

Известным Качкин стал после того, как прокуратура обратилась в суд с иском требуя, чтобы он и его родители объяснили, насколько законно были приобретены ими 22 объекта недвижимости на сумму в 50 млн рублей. Сейчас рассмотрение этого вопроса приостановлено, поскольку отец экс-полицейского скончался. Его смогут возобновить, когда Качкин вступит в наследство.