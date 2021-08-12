Воронежского экс-гаишника с 22 квартирами на 50 миллионов уволили из органов

Игорь Качкин Фото: "КП" Архив

Бывшего высокопоставленного воронежского гаишника Игоря Качкина, прославившегося скандалом с 22 квартирами, уволили из органов.

- После проведенной проверки в отношении сотрудника, его уволили из МВД по отрицательным мотивам, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, проверку инициировали после уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении 41-летнего Качкина, который работая начальником тыла ОМВД по Панинскому району, пытался помочь знакомому получить права, не заморачиваясь экзаменами. По данным силовиков, Качкин предложил за эту услугу 30 тысяч рублей одному из полицейских.

Ранее замглавы воронежской ГИБДД Игорь Качкин попал в поле зрения силовиков в связи с приобретением 22 квартир (по его словам, недвижимость на 50 млн принадлежат его родителям), но в прокуратуре посчитали, что легальный уровень доходов ни замглавы региональной ГИБДД, ни его отца и матери не позволяли потратить такую огромную сумму на покупку недвижимости. После чего гаишника «сослали» на службу в Панинский район.

Напомним, Качкина задержали за взятку в июле, суд заключил его под стражу до 19 сентября.