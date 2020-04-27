В Воронеже замглавы регионального ГИБДД, не сумевшего отчитаться по покупке недвижимости на 50 миллионов, отправили служить в район

27 Апр 2020 2020-04-27T12:25:10+03:00

Теперь Игорь Качкин будет работать в Панино совсем на другой должности

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Стало известно, что заместителя начальника воронежской ГИБДД Игоря Качкина перевели на другую должность. Теперь он будет трудиться начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району. Даже на неискушенный в тонкостях полицейской иерархии взгляд это выглядит как понижение. Причем весьма существенное. Но легко объяснимое в свете разразившегося вокруг Игоря Качкина скандала.

Напомним, в конце февраля стало известно о проверке, в ходе которой выяснили, что родители Качкина купили 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Однако силовики полагали, что имеющиеся у них доходы не позволяли делать такие траты. Заместитель начальника регионального управления ГИБДД лично принимал участие в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

Игорь Качкин не смог отчитаться, на какие доходы он и его родители приобрели 22 объекта недвижимости на сумму 50 миллионов рублей. В полиции 40-летнего подполковника привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. По нашим данным, речь шла о выговоре с предупреждением о неполном служебном соответствии.

По горячим следам, заместитель начальника регионального ГИБДД пояснил ряду СМИ, что имеет только квартиру и комнату в общежитии. А недвижимость была куплена на доходы родителей. Позднее отец Качкина заявлял, что у него имелись сбережения – он работал директором мебельной фабрике, а затем получал доходы от автомойки.

Первое судебное заседание по громкому делу прошло 25 февраля. Завершилось оно очень быстро. Судья Раиса Боева заявила о самоотводе во избежание конфликта интересов – ее сын работает в областной прокуратуре. На следующий день дело передали другой служительнице Фемиды. Однако гражданский судья Елена Наседкина так и не приступила к рассмотрению дела из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU