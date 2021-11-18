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Происшествия18 ноября 2021 12:21

Чистосердечно признался в получении взятки экс вице-мэр Воронежа

Сергей Курило не отрицает, что получил от коллеги 750 тысяч рублей за посредничество
Евгения ФРОЛОВА
Алексей Антиликаторов на суде. Фото из архива КП.

Алексей Антиликаторов на суде. Фото из архива КП.

Фото: Из архива "КП"

18 ноября на очередном судебном заседание по делу бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова выслушали показания его коллеги Сергея Курило. Он проходит свидетелем. Однако, как писала «Комсомолка» ранее, он долгое время не приходил на процесс. Из-за чего суд даже вынес решение доставить его на процесс принудительно.

Бывший вице-мэр признался, что действительно получал от коллеги Антиликаторова 750 тысяч рублей, ровно половину от 1,5 миллионов рублей, пишут «Вести Воронеж».

Напомним, по версии следствия именно Курило являлся посредником передачи взятки в 1,5 млн рублей от бизнесмена за содействие в аренде участка на Юго-Западном рынке Алексею Антиликаторову (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в 2018 году.