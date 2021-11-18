Чистосердечно признался в получении взятки экс вице-мэр Воронежа

Алексей Антиликаторов на суде. Фото из архива КП. Фото: Из архива "КП"

18 ноября на очередном судебном заседание по делу бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова выслушали показания его коллеги Сергея Курило. Он проходит свидетелем. Однако, как писала «Комсомолка» ранее, он долгое время не приходил на процесс. Из-за чего суд даже вынес решение доставить его на процесс принудительно.

Бывший вице-мэр признался, что действительно получал от коллеги Антиликаторова 750 тысяч рублей, ровно половину от 1,5 миллионов рублей, пишут «Вести Воронеж».

Напомним, по версии следствия именно Курило являлся посредником передачи взятки в 1,5 млн рублей от бизнесмена за содействие в аренде участка на Юго-Западном рынке Алексею Антиликаторову (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в 2018 году.