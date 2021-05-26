В Воронеже уголовное дело бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова о получении крупной взятки передали в суд

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 32-летний бывший заместитель главы администрации Воронежа Алексей Антиликаторов. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дело было возбуждено СУ СК по региону на основании материалов УФСБ. Сейчас оно передается в суд. Об этом сообщили в областной прокуратуре 26 мая.

По версии следствия, в апреле 2018 года чиновник получил от предпринимателя взятку. Бизнесмен ему передал 1,5 млн рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя, связанных с функционированием ярмарки в Воронеже.

Ранее стало известно, что бывший вице-мэр, а потом и директор Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) деньги получил при посредничестве другого и тоже уже бывшего вице-мэра Сергея Курило.

Предположительно, средства им передал директор воронежской фирмы ООО «Фрегат», чтобы чиновник помог ему с выделением земельных участков под организацию ярмарки в районе Юго-Западного рынка.

Уголовное дело передадут по подсудности – в Центральный районный суд. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.