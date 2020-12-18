В Воронеже продлили домашний арест бывшему вице-мэру

фото предоставлено судом Ленинского района

Ленинский районный суд в очередной раз продлил меру пресечения бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову. Он пробудет под домашним арестом еще два месяца – до 17 февраля включительно. Об этом сообщили в суде 18 декабря.

В этот раз судебное заседание прошло без фигуранта уголовного дела. Как пояснили в суде, он, сидя дома, заразился коронавирусом.

О том, чтобы продлить бывшему чиновнику домашний арест, ходатайствовали прокурор и следователь. Защита возражать не стала. Какие уж тут возражения, при диагнозе ковид положена полная самоизоляция. В сентябре защита просила смягчить ему условия содержания – совершать прогулки и сопровождать сына на занятия спортом, но суд ходатайство отклонил.

Напомним, бывшего вице-мэра, а потом и директора Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) Алексея Антиликаторова подозревают в тяжком должностном преступлении – получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Как установило следствие, он получил 1,5 млн рублей в апреле 2018 года при посредничестве другого и тоже уже бывшего вице-мэра Сергея Курило.

Предположительно, средства им передал директор воронежской фирмы ООО «Фрегат», чтобы чиновник помог ему с выделением земельных участков под организацию ярмарки в районе Юго-Западного рынка.