В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей

18 Март 2020 2020-03-18T22:03:02+03:00

За это, как считают силовики, чиновник помогал организовывать нужные места под ярмарки

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Алексея Антиликаторова проверяют не как директора регионального Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР), а как бывшего замглавы администрации Воронежа. Его подозревают, как и сообщалось ранее, в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

18 марта с самого утра в доме и кабинете чиновника работали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области с коллегами из регионального УФСБ. Известно, что силовики изъяли некие «доказательства, подтверждающие незаконную деятельность».

Работу в администрации города Алексей Антиликаторов начал в 2014 году - курировал блок муниципального контроля. Потом вице-мэр оставил свой пост и возглавил региональное АИР в феврале прошлого года.

По версии следствия, в апреле 2018 года вице-мэр при посредничестве другого должностного лица получил от директора одной из компаний 1,5 млн рублей. Он, предположительно, помогал в выделении земельных участков под организацию ярмарок. По информации «КП-Воронеж», предприниматель изначально пришел со схемами размещения рынка к другому заместителю главы города, а тот в свою очередь выступил посредником. К слову, у этого человека нет в деле какого-либо статуса. Хотя и в дальнейшем его карьерная судьба была связана с Алексеем Антиликаторовым.

За «вознаграждение», как считают силовики, чиновник должен был оказать содействие в принятии управленческих решений. Говоря, проще, ярмарка должна была появиться в определенном месте. Однако такое сотрудничество, вероятно, в какой-то момент разладилось.

- Проведены обыски, об обстоятельствах преступления допрашиваются свидетели. Бывший замглавы администрации задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России Максим Гуров.

В ГУ МВД по Воронежской области отметили, что чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU