2020-03-18T22:03:02+03:00
Происшествия

В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей

За это, как считают силовики, чиновник помогал организовывать нужные места под ярмарки
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Однако "сотрудничество", вероятно, в какой-то момент разладилосьОднако "сотрудничество", вероятно, в какой-то момент разладилосьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Алексея Антиликаторова проверяют не как директора регионального Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР), а как бывшего замглавы администрации Воронежа. Его подозревают, как и сообщалось ранее, в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

18 марта с самого утра в доме и кабинете чиновника работали сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области с коллегами из регионального УФСБ. Известно, что силовики изъяли некие «доказательства, подтверждающие незаконную деятельность».

Работу в администрации города Алексей Антиликаторов начал в 2014 году - курировал блок муниципального контроля. Потом вице-мэр оставил свой пост и возглавил региональное АИР в феврале прошлого года.

По версии следствия, в апреле 2018 года вице-мэр при посредничестве другого должностного лица получил от директора одной из компаний 1,5 млн рублей. Он, предположительно, помогал в выделении земельных участков под организацию ярмарок. По информации «КП-Воронеж», предприниматель изначально пришел со схемами размещения рынка к другому заместителю главы города, а тот в свою очередь выступил посредником. К слову, у этого человека нет в деле какого-либо статуса. Хотя и в дальнейшем его карьерная судьба была связана с Алексеем Антиликаторовым.

За «вознаграждение», как считают силовики, чиновник должен был оказать содействие в принятии управленческих решений. Говоря, проще, ярмарка должна была появиться в определенном месте. Однако такое сотрудничество, вероятно, в какой-то момент разладилось.

- Проведены обыски, об обстоятельствах преступления допрашиваются свидетели. Бывший замглавы администрации задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России Максим Гуров.

В ГУ МВД по Воронежской области отметили, что чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару
В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей
В Воронеже возбудили уголовные дела на мошенников из юридического бюро
В Воронеже из-за коронавируса до 10 апреля закрыли все театры, музеи, библиотеки, филармонию и ВКЗ
В Воронежском зоопарке пожилой медведь Умка вышел на первую прогулку после зимы
В Воронеже ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца
В Воронежской области досрочный этап ЕГЭ перенесут на основной период
В Воронежской области женщина с помощью взятки попросила полицейского не наказывать ее за плохое воспитание детей
Не целовать крест и протирать иконы: Воронежская епархия утвердила правила поведения в связи с коронавирусом
В Воронеже у 19-летней девушки в сумке нашли килограмм героина
Из-за коронавируса воронежская пара не может улететь из Марокко
На Совете Думы
Воронежский ЗАГС попросил молодоженов не приглашать на свадьбы больше 20 гостей из-за коронавируса
В Воронеже на улице обнаружили тела двух мужчин
Воронежцы стали откручивать номера с автомобилей, чтобы не платить за парковку
В Воронежской области дошло до суда дело 17-летнего парня, зверски избившего 40-летнего знакомого
В Воронеже аферисты присвоили земельные участки на 3 миллиона рублей
В Воронежской области мужчина может сесть в тюрьму на 20 лет за убийство сторожа кирпичом
В тюрьмах Воронежской области запретят свидания, чтобы защитить осужденных от коронавируса
Воронежские медики проверяют на коронавирус еще двух женщин
В мэрии Воронежа объяснили снос катка «Северное сияние»
В Воронеже к 75-летию Победы приведут в порядок воинские захоронения
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Больше сотни воспитанников «Юнармии» примут участие в Параде Победы в Воронеже
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
Воронежская прокуратура проверяет законность рубки леса в Боровом