Воронежский суд не разрешил прогулки находящемуся под домашним арестом Алексею Антиликаторову

Фото предоставлено Ленинским районным судом

В Ленинский районный суд с ходатайством обратился адвокат бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова. Защита просила смягчить ему условия содержания. Ходатайство было рассмотрено 23 сентября, сообщили в суде.

Алексей Антиликаторов в данный момент находится под следствием по обвинению в получении взятки в 1,5 млн рублей. Еще в марте 2020 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Последний раз его продляли 13 августа. Дома бывший чиновник пробудет до 17 октября.

Адвокат просила изменить ему условия и разрешить по понедельникам, средам, пятницам и субботам прогулки на расстояние не более 1 км, а также сопровождать сына на автомобиле к месту занятия спортом. Против этого возражали следователь и прокурор.

Суд согласился со сторонами обвинения.

Напомним, бывшего вице-мэра, а позже директора Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР) подозревают в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, Антиликаторов получил деньги в апреле 2018 года при посредничестве другого теперь тоже бывшего вице-мэра Сергея Курило. Средства передал директор воронежской фирмы ООО «Фрегат». Предположительно, деньги предназначались в обмен на помощь в выделении земельных участков под организацию ярмарки на проспекте Патриотов.