Директор воронежского АИР об обысках: «Что бы ни было - буду защищать свое имя»

18 Март 2020 2020-03-18T15:22:49+03:00

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Алексей Антиликаторов, директор регионального Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР), подтвердил, что сегодня утром, 18 марта, в его доме и на рабочем месте прошли обыски. Сообщение он оставил на своей странице в Instagram с помощью адвоката.

- Суть предъявляемых обвинений пока неизвестна. Что бы это ни было (а в наш век может быть что угодно), - буду защищать свое имя. Знаю, что в такие дни СМИ особенно увлечены сенсацией. Прошу, оставайтесь людьми, отнеситесь с уважением к презумпции невиновности каждого человека и к семье такого человека. Всем здоровья, - обратился Алексей Антиликаторов.

Как стало известно «КП-Воронеж», в деле фигурирует взятка - более миллиона рублей. Однако сумма уточняется. Человек, близкий к делу, отметил, что Алексей Антиликаторов ведет себя спокойно.

Напомним, бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил региональное Агентство по инновациями и развитию в феврале прошлого года. Работу в администрации города он начал в 2014 году - курировал блок муниципального контроля. Также он входил в состав директоров «Воронежского похоронного бюро».

Это уже второе громкое дело в Воронеже за последний месяц. Напомним, обвиняемый во взятке экс-ректор ВГТУ Сергей Колодяжный сейчас пытается обжаловать решение суда и выйти из СИЗО, а университету уже назначили нового руководителя. В статусе временно исполняющего обязанности опорный вуз возглавил Игорь Дроздов.

ИСТОЧНИК KP.RU