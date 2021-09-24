В Воронеже суд поручил принудительно доставить бывшего вице-мэра Сергея Курило

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего вице-мэра Сергея Курило, который проходит свидетелем по уголовному делу о взятке Алексея Антиликаторова (ч.6 ст.290 УК РФ), начнут искать судебные приставы. Соответствующее постановление вынес Центральный райсуд Воронежа. Как оказалось, бывший высокопоставленный чиновник перестал выходить на связь и его поручено доставить на процесс принудительно.

По версии следствия, Алексей Антиликаторов получил от посредника, которым выступил чиновник мэрии Сергей Курило, полтора миллиона рублей. Эти деньги должны были помочь решить вопрос о предоставлении торгового места воронежскому бизнесмену на Юго-Западном рынке.

В конце мая прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и дело было передано в Центральный райсуд. В конце августа прошло очередное заседание. На слушании допросили трех свидетелей — действующего замглавы администрации Людмилу Бородину, замруководителя управления развития предпринимательства Юлию Галкину и начальника отдела регулирования ярмарочно-рыночной деятельности Наталью Елизарову.