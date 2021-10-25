Воронежский хлебозавод перестал быть объектом культурного наследия

Здания бывшего хлебозавода № 1, которые безжалостно начали разрушать осенью 2020 года, перестали быть объектом культурного наследия. Кроме того, старейшему комплексу отказали во включении в единый реестр памятников истории и культуры народов РФ. Приказ об этом опубликовало управление по охране ОКН по региону 20 октября.

Причиной стало заключение, подписанное в сентябре 2021 года, что хлебозавод впоследствии разрушения утратил историческую ценность. Восстанавливать, судя по всему, его нет смысла. Теперь оставшиеся развалины снесут, а площадку подготовят под новое строительство.

Напомним, скандал с хлебозаводом начался в ноябре 2020-го. Тогда застройщик – компания «Выбор» начала его сносить. Это вызвало волну негодования среди воронежцев. Управление по охране ОКН включило «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области. но было уже слишком поздно – к тому времени основную часть его успел снести.

Спасительный документ подписали 4 декабря, а скандал вокруг здания конца XIX века разгорелся до российских масштабов. Региональные силовые структуры возбудили уголовные дела. На 750 тысяч рублей оштрафовали бывшего владельца хлебозавода и застройщика, который снес завод.