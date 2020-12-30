По решению Ленинского районного суда бывшего владельца хлебозавода №1 оштрафовали на 750 тысяч рублей за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Ответственность несет предприятие как юридическое лицо.Напомним, скандал вокруг сноса трубы и здания хлебозавода, постройки 19 века, разгорелся в ноябре. 20 числа экскаватор сравнял с землей трубу из красного кирпича, пережившую фашистскую оккупацию и перестройку.Фактом сноса в результате общественного резонанса заинтересовалась полиция, возбудившая уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».