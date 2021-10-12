Ведущие вузы Воронежа ушли на «дистант»

Студенты теперь будут дома и учиться, и отдыхать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущие воронежские вузы последовали рекомендации регионального оперативного штаба и ушли на дистанционное обучение.

На онлайн-формат занятий со вторника, 12 октября, перевели студентов опорного университета (ВГТУ), педагогического (ВГПУ), медицинского (ВГМУ), аграрного (ВГАУ), лесотехнического (ВГЛТУ) и инженерных технологий (ВГУИТ). Дома будут обучаться и студенты Воронежского института высоких технологий (ВИВТ).

Напомним, первыми заявили о переходе на «дистант» представители ВГУ. В главном вузе Воронежской области студентов и преподавателей распустят учиться по домам со среды, 13 октября. Причем научно-исследовательской работой продолжат заниматься офлайн. Просто ее невозможно делать на расстоянии.

Ранее на «дистант» ушли все школы Воронежа. В районах Воронежской области решение о способе обучения отдали на откуп местным властям.

Это решение, разумеется, вынужденное. Ситуация с коронавирусом сейчас жуткая, последние цифры красноречиво об этом свидетельствуют: на утро, 12 октября, стало известно еще о 649 случаях заражения и 51 смерти.