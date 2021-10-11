Воронежский госуниверситет уйдет на «дистант» с 13 октября

Учиться студенты ВГУ с 13 октября будут дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий прислушался к рекомендации регионального оперштаба и отправил студентов и преподавателей вуза на дистанционное обучение. По домам заниматься они начнут со среды, 13 октября. Исключения сделают только для научно-исследовательских работ. Их просто невозможно проводить онлайн.

В пресс-службе главного вуза Воронежа также напомнили, что 25, 26 и 27 октября для студентов и сотрудников вуза проведут вакцинацию.

Напомним, на прошедших выходных областной оперативный штаб по борьбе с «ковидом» объявил о переходе на дистанционное обучение всех школ Воронежа. Городским вузам cанитарные врачи и чиновники также предложили перейти на «дистант».