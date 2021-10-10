Все классы в школах Воронежа перейдут на дистанционное обучение с 12 октября

Дату окончания такого формата занятий определят позже с учетом складывающейся эпидобстановки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дистанционное обучение для всех классов вводится в школах Воронежа с 12 октября. Региональный оперштаб решил усилить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Ранее власти сообщали, что на удаленный режим перейдут только учащиеся 5-8-х и 10 классов. Дату окончания такого формата занятий определят позже с учетом складывающейся эпидобстановки.

В связи с этим оперштаб рекомендует работодателям Воронежа перевести на дистанционку (или отправить в оплачиваемый отпуск) тех сотрудников, у которых есть дети 1-4 классов.

Что же касается районов области, то местные главы по-прежнему сохраняют полномочия по введению дистанционного режима и закрытия школ (классов) при превышении эпидпорога.

Кроме того, на дистанционный режим переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и спортподготовкой. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы.

Высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 12 октября проводить в онлайн-формате лекции, практические и лабораторные работы.