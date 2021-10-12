За сутки в ковидные стационары попали почти 900 жителей Воронежской области

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 649 случаев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рекордное количество жителей Воронежской области попали за сутки в ковидные стационары. Как сообщил региональный оперштаб 12 октября, ежедневная госпитализация приближается к отметке 900 пациентов. Вчера в больницах оказались 867 человек.

Ранее глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин сообщил, что за последний месяц число заболеваний «ковидом» увеличилось в 2,5 раза. Сейчас болеет более 33 тысяч жителей региона, из них свыше шести тысяч находятся на лечении в ковидных стационарах. Медучреждения чрезвычайно перегружены, поликлиники и станции скорой помощи выполняют нагрузку, в несколько раз превышающую их мощности и число работников.

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 649 случаев. Выздоровели 308 пациентов. Скончался 51 человек. Такого количества летальных исходов за день в регионе еще не было.