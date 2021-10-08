В Воронежской области болельщикам запретили приходить на спортивные соревнования

"Факел" уже сыграл матч при пустых трибунах с "Текстильщиком". 9 октября наступит очередь "Бурана". Фото: с сайта ФК "Факел"

По решению областного оперштаба по борьбе с «ковидом» с субботы, 9 октября, запретят приходить на соревнования болельщикам команд или отдельных спортсменов.

Напомним, 9 октября в Воронеже играет хоккейный клуб «Буран» и пензенский «Дизель». Матч начнется в 17.00. В середине недели организаторы объявили о полном запрете посещения зрителей домашних матчей «ураганных». 7 октября в клубе сообщили, что 500 болельщиков все же смогут купить билеты. Теперь тем, кто успел это сделать, похоже, придется возвращать деньги.

«Факел» уже сыграл в Воронеже 3 октября матч с ивановским «Текстильщиком» без зрителей. Разгром гостей 3:0 футболисты посвятили своим вынужденно отсутствовавшим болельщикам.