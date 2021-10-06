Болельщикам запретили приходить и на матчи воронежского «Бурана»

Болельщикам снова придется ждать лучших времен, чтобы снова прийти в "Юбилейный". Фото: с сайта ХК «Буран»

В субботу, 9 октября, «Буран» вынужден будет провести матч с пензенским «Дизелем» (к слову, очень неудобным соперником) без поддержки болельщиков.

Как нетрудно догадаться, связано это с тяжелой ситуацией с пандемией коронавируса. На утро среды, 6 октября, зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости – 597 человек. Число смертей от «ковида» тоже много (за последние пять дней от 21 до 33).

Ранее закрыли доступ на стадион на игры «Факела». Наша футбольная команда при пустых трибунах разгромила ивановский «Текстильщик» - 3:0. И посвятила свою победу воронежским болельщикам. Чего и «Бурану» желаем.