Воронежский «Факел» разгромил ивановский «Текстильщик»

Лучший игрок матча Хызыр Аппаев (слева) и Роман Акбашев после третьего гола. Фото: кадр с видео, Яндекс.Эфир.

В домашнем матче «Факел» померился силами с командой легендарного тренера Сергея Павлова ивановским «Текстильщиком» при пустых трибунах (стадион закрыли из-за ситуации с коронавирусом). Игроки из города невест, надо сказать, даже в таких условиях не сдюжили.

Первый гол «Факела» на 20 минуте получился очень простым. Защитник Василий Черов перехватил мяч и справа навесил прямо на голову Хызыру Аппаева. Голкипер гостей нерасчетливо вышел из ворот. Хызыр этим воспользовался, направив мяч в опустевшую сетку – 1:0.

До конца первого тайма воронежские футболисты больше ничего опасного не создали. То ли техника подводила, то ли состояние поля при последнем пасе. А у ивановцев пару раз намечались острые контратаки, но мастерства довести их до ума не хватило.

Во втором тайме «Факел» посерьезнее принялся за дело. И на 54 минуте развеял у гостей всякие иллюзии относительно исхода игры. Аппаев прошел по левому флангу и классно выкатил мяч Максимову. Максим ударил точно в угол – 2:0.

И уж совсем бразильская комбинация привела к третьему голу. В ней было все стеночки, пропускание мяча, равносильное передаче, все в одно касание. А как вишенка на торте передача в каратистском шпагате все того же Аппаева (явно лучшего игрока матча) и завершающий удар Романа Акбашева. Опять же в одно касание – 3:0. Больше «Факел» забивать не особо хотел, ну а «Текстильщик» просто не мог.

После этого выигрыша «Факел» набрал 30 очков. И делит второе-третье место с «Торпедо», сыгравшему в Волгограде с «Ротором» вничью – 1:1. У «Факела» больше побед, и он второй, то есть, пока находится в зоне прямого выхода в Премьер-лигу. Ну а на первом месте «Оренбург», дома победивший московский «Спартак-2» - 2:1. У уральцев 34 очка.

Следующий матч «Факел» сыграет 9 октября в Подмосковье с «Олимпом-Долгопрудный», занимающим 15 место с 16 очками в активе. Кубковый матч между командами в этом сезоне завершился минимальной победой воронежского клуба – 2:1.