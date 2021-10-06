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Общество6 октября 2021 13:01

От коронавируса за сутки скончалось еще 28 жителей Воронежской области

Число заболевших за этот же период составило 597 человек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки скончались 28 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии число смертей от осложнений, вызванных инфекцией, достигло в регионе 5 968. Об этом сообщил местный оперштаб в среду, 6 октября.

Кроме того, заболеваемость по ковиду установила новый рекорд. За прошедшие 24 часа врачи зарегистрировали еще 597 случаев заражения. Всего в регионе уже 136 856 человек, которым ставили страшный диагноз. При этом выздоровевших в области – 336 за последние 24 часа. Общее число победивших ковид – 112 829.