На домашние матчи воронежского «Бурана» все же пустят зрителей

В матче с пензенским "Дизелем" зрители все же поддержат "ураганных". Фото: с сайта ХК «Буран»

По последним рекомендациям Роспотребнадзора на домашние матчи «Бурана» все же разрешили пускать зрителей. На игру может прийти не более 500 человек, обязательно в масках. Кроме того, они должны рассаживаться с таким расчетом, чтобы сохранять так называемую социальную дистанцию в 1,5 метра.

Билеты на матч 9 октября «Бурана» с пензенским «Дизелем» поступили в продажу в пятницу, 8 октября. Их можно купить онлайн (сайт hcburan.ru, kassir.ru и виджет на странице https://vk.com/hcburan_vrn). При этом можно будет приобрести не более четырех билетов в одни руки.

На матч «Бурана» с самарским ЦСК ВВС 11 октября продажа билетов планируется за день до матча по такому же принципу.

Напомним, ранее сообщали о закрытии «Юбилейного» для зрителей из-за ухудшения ситуации с заболеваниями COVID-19 в Воронеже.