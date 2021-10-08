В Воронеже бывший крупный гаишный начальник отказался от квартир на 50 миллионов в пользу матери

Игорь Качкин официально отказался от наследства отца, в том числе и от скандальных квартир на 50 миллионов. Фото: из архива «КП»

В четверг, 7 октября, возобновились слушания дела бывшего заместителя начальника УГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. Представители прокуратуры пытаются отобрать 22 квартиры, стоящие 50 миллионов рублей. Формально они принадлежат матери Качкина, фактически же, как полагают в надзорном ведомстве, куплены ее сыном за деньги, никак не объясняемых его официальными доходами.

Итог заседания в Советском районном суде: Игорь Качкин и его брат через своих представителей заявили, что отказываются от претензий на спорную недвижимость. То есть, теперь владелицей тех самых квартир стала их мать Нина Качкина.

Дело приостанавливали в связи с тем, что умер отец Игоря Качкина Николай. И нужно было полгода для того, чтобы начать оформлять наследство, оставшееся после него. В том числе и те самые квартиры. К слову, легальность их приобретения пытаются доказать адвокаты родителей Игоря Качкина. Якобы их накопления как предпринимателей и сбережения, сделанные отцом бывшего высокопоставленного гаишника во время работы директором мебельной фабрики, позволяли пойти на такие траты. Представители прокуратуры считали это попытками подогнать любые цифры, которые можно интепретировать как доходы под те самые 50 миллионов, без учета неизбежных расходов.

Тем временем Игорь Качкин, вскоре после скандала с квартирами разжалованный до должности начальника тыла отдела полиции в Панинском районе, не удержался и на этом руководящем посту. Он замолвил словечко перед инспектором ГИБДД за своего знакомого, хотевшего получить права без сдачи экзаменов. За что посулил коллеге 30 тысяч рублей. При передаче денег Игоря Качкина задержали. Вскоре его уволили из полиции. Теперь он стал еще и фигурантом дела о взятке.