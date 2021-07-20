Воронежского экс-гаишника с 22-мя квартирами арестовали по подозрению во взятке в 30 тысяч

Игорь Качкин Фото: из архива «КП»

Следователи рассказали детали уголовного дела, подозреваемым по которому проходит скандальный экс-заместитель руководителя областного УГИДББ Игорь Качкин. Напомним, бывшего гаишника, переведенного после скандала с баснословной собственностью в виде 22-х квартир на общую сумму около 50 миллионов в Панинский район, задержали накануне по подозрению в даче взятки в значительном размере.

- Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, - сообщили в пресс-службе СУСК по Воронежской области.

По предварительным данным следствия, 41-летний начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Воронежской области предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей за помощь в получении прав на управление автомобиля для своего знакомого. Коллега от вознаграждения отказался и сообщил о попытке подкупа в службу собственной безопасности полиции.

Подозреваемого задержали 19 июля на месте преступления в городе Воронеже при проведении совместных мероприятий следователей СК, сотрудников УФСБ России по Воронежской области и собственной безопасности регионального управления МВД. На допросе он признался в попытке дачи взятки и дал подробные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.