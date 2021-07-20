В Воронеже арестовали экс-гаишника с 22-мя квартирами

Игорь Качкин
Фото: из архива «КП»
В Воронеже задержали бывшего замруководителя воронежского управления ГИБДД Игоря Качкина. Об этом сообщили СМИ. «Комсомолке» факт задержания подтвердили в правоохранительных органах. Предположительно, речь идет о взятке. Пока не ясно, мог давать ее подозреваемый или, напротив, требовать.
Напомним, фигура Качкина приобрела известность, благодаря истории с баснословным богатством, оформленным, правда, на родителей-пенсионеров. За ними числятся 22 объекта недвижимости на общую сумму в 50 миллионов рублей.
Историей заинтересовалась прокуратура и инициировала судебное разбирательство.
После скандала Игоря Качкина понизили в должности до начальника тыла в ОМВД по Панинскому району, но увольнять из полиции не стали.