В Воронеже облсуд утвердил паузу в деле бывшего зама начальника областной ГИБДД о покупке недвижимости на 50 миллионов

В Воронежском областном суде посчитали позицию коллег из Советского района более обоснованной, чем апелляцию прокуратуры. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию областной прокуратуры на решение коллег из Советского района приостановить рассмотрение дела бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. Напомним, высокопоставленного полицейского подозревают в покупке 22 объектов недвижимости на 50 миллионов рублей. Представители прокуратуры полагают, что официальное оформление квартир на Олимпийском бульваре и других объектов на родителей полицейского – не более, чем формальность для прикрытия их истинного владельца.

Позиция суда понятна. Формально ответчиком по делу, в рамках которых не подтвержденная доходами недвижимость хотят вернуть государству, выступают родители Игоря Качкина. Но его отец Николай 23 января умер от коронавируса. И по закону нужно полгода, чтобы все его родственники могли заявить права на наследство. До этого всякие процедуры с его имуществом запрещены.

Однако в прокуратуре полагают, что в суде важно доказать, что недвижимость была оформлена на родителей в недавнем прошлом бывшего зама областной ГИБДД чисто формально. А дальше уже можно либо отбирать недвижимость, либо ждать соблюдения всех требуемых законом процедур с наследством.

В Воронежском областном суде посчитали, что позиция их коллег из Советского района более обоснована.

Напомним также, что адвокаты родителей Игоря Качкина и его самого упирали на то, что у отца и матери полицейского были и свои вполне неплохие доходы от бизнеса. А ныне покойный Николай Качкин в свое время был директором мебельного комбината. Что тоже подразумевало неплохой заработок. В то же время сотрудники прокуратуры в суде утверждали, что защита пытается подогнать любые виды доходов бизнеса Качкиных без учета неизбежных расходов для обоснования неизвестно откуда возникших 50 миллионов.

В полиции тем временем заняли двоякую позицию. С одной стороны Игоря Качкина лишили премии за недобросовестное исполнение служебных обязанностей. Это решение бывший замначальника областной ГИБДД пока безуспешно пытается оспорить. С другой, Игоря Качкина все же не уволили, а только понизили в должности до начальника тыла в ОМВД по Панинскому району.