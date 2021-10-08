Прокуратура: в ДТП в Воронежской области, где пострадали шесть детей, виноват водитель школьного автобуса

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники прокуратуры Таловского района начали проверку обстоятельства аварии в Таловой, случившейся 8 октября в 7.20. Напомним, столкнулись трактор-погрузчик и школьный «ПАЗ». В аварии пострадали шесть детей - два мальчика 11 и 14 лет, и четыре девочки – 8, 12 лет, и две в возрасте 11 лет. А также 51-летний водитель автобуса и 56-летняя женщина-социальный педагог. Их всех госпитализировали в районную больницу.

Первые результаты проверки уже есть. По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу трактору, имевшему преимущество. Оба шофера пьяными не были. Дети в момент ДТП были пристегнуты исправными ремнями безопасности.

Выяснением обстоятельств аварии занимаются и сотрудники Следственного комитета. Скорее всего, по поводу ДТП возбудят уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.