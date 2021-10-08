В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали шесть учеников и соцработник

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

В жуткой аварии в Воронежской области пострадали семь человек, из них шестеро детей в возрасте от 7 до 14 лет. ДТП с участием школьного автобуса произошло сегодня, 8 октября, в Таловском районе. Об этом сообщили в областном ГУ МВД .

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Ранним утром автобус вез детей в школу. В 07:23 в поселке Таловая 51-летний водитель ПАЗа не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении погрузчику «Амкадор», за рулем которого был 61-летний местный житель.

Пострадали и дети, и взрослая женщина – социальный работник, который сопровождал детей. Всех их по скорой увезли в районную больницу. Позже за помощью к медикам обратился и водитель автобуса. Число пострадавших в аварии увеличилось во восьми.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее трое детей и трое взрослых пострадали в массовом ДТП с автобусом в Бобровском районе. Всех их также госпитализировали с травмами.