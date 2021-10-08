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Происшествия8 октября 2021 12:28

Число пострадавших в аварии со школьным автобусом под Воронежем выросло до восьми человек

Позже за медпомощью обратился водитель ПАЗа
Ирина ШАБАНОВА
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Фото - регионального главка

Фото - регионального главка

Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в поселке Таловая Воронежской области выросло до восьми. Позже к медикам обратился за помощью сам водитель ПАЗА, влетевшего в погрузчик, сообщили в региональном главке.

Судя по фотографиям с места трагедии, ковш буквально пропорол правую сторону автобуса. Основной удар пришелся как раз туда, где сидели дети – шестеро человек от 7 до 14 лет из близлежащих сел. В 07:23 они ехали к первому уроку.

Напомним, по версии правоохранителей, виновником аварии стал 51-летний местный житель, который управлял школьным автобусом. Сейчас полиция проводит проверку.