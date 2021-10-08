Воронежские следователи установили личности детей, пострадавших в ДТП со школьным автобусом

Фото – СУ СК по Воронежской области

В жуткой аварии с участием школьного автобуса в поселке Таловая Воронежской области пострадали шестеро детей – два мальчика 11 и 14 лет, и четыре девочки – 8, 12 лет, и две в возрасте 11 лет. Их личности установлены. На месте работают следователи СКР, проводится доследственная проверка, сообщили в регуправлении.

Силовики выясняют, имел ли место факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, авария произошла сегодня около 7:30. Перевозивший школьников автобус ПАЗ, за рулем которого находился 51-летний местный житель, влетел в погрузчик. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили шестеро учеников и сопровождавшая детей 56-летняя социальный педагог. Их госпитализировали в районную больницу. Позже в медучреждение обратился и водитель автобуса. Информация о степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, устанавливается.