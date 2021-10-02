Воронежская область обновила рекорд по количеству зараженных ковидом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Коронавирус в Воронежской области продолжает бить рекорды. К полудню субботы, 2 октября, опасная болезнь подтвердилась еще у 589 жителей региона. Это уже пятый за неделю антирекорд. Данные передал оперштаб.

Всего с начала пандемии число заразившихся выросло до 134 487 человек.

С середины сентября заболеваемость ковидом в регионе неуклонно растет. Власти сообщают, что койки в «красных зонах» больниц заполнены уже на 90%. На этой неделе дополнительно под стационар для «тяжелых» пациентов отдали второй корпус областной больницы.

Чтобы остановить распространение вируса, принимаются и другие меры. Например, воронежцев начали штрафовать в маршрутках за отсутствие маски. Кроме того, в регионе разрабатывают порядок проведения обязательной вакцинации для педагогов, медиков, работников транспортной сферы и сферы торговли и услуг. Школьников могут отправить на дистанционное обучение, а студентов на смешанное. Также детям и подросткам планируют запретить посещение торговых центров без родителей.