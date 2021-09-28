Главы муниципалитетов в Воронежской области будут принимать решения о дистанционном обучении самостоятельно

В Воронежской области закрыли же 10 школ Фото: из архива «КП»

По причине выросшей заболеваемости ОРВИ в регионе на сегодня полностью закрыты 10 школ и 135 классов в 58 учебных заведениях. Глава региона делегировал руководителям местного самоуправления право самостоятельно принимать решение о переводе школ на дистанционное обучение — исходя из той обстановки, которая складывается в конкретном населенном пункте, поскольку по области ситуация различная. По мнению Александра Гусева, поголовный перевод учреждений образования на дистант влечет за собой и другие непопулярные меры, например, закрытие торговых центров, где дети начинают проводить больше свободного времени.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также решили и судьбу дополнительного образования – кружки будут работать на «удаленке», как минимум, до ноября, и могут вернуться к очном занятиям не раньше окончания осенних каникул.

Напомним, за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 7%.