За неделю заболеваемость квидом в Воронежской области выросла на 7%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил о серьезном осложнении эпидситуации по коронавирусу. По данным ведомства, за минувшую неделю уровень заболеваемости вырос на 7%. Граждане в возрасте от 18-39 лет стали болеть на 18% чаще, подростки 15-17 лет - на 10%, и люди в возрастной группе 40-65 лет — на 6%.

Вместе с коронавирусом растет и заболеваемость ОРВИ. Только за одну неделю с признаками вирусной инфекции к врачам обратились около 15 тысяч жителей области.

По данным департамента здравоохранения области, в стационарах с диагнозом «коронавирус» находятся 4955 человек. За последние сутки в больницу 569 человек, 376 выписались. Всего в области развернуты 5578 ковидных коек.

За сентябрь количество тяжелых пациентов, находящихся на кислородной поддержке, увеличилось на 39%. Внебольничные пневмонии за семь дней выросли на 33%.