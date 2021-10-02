Смешанный формат обучения могут ввести в воронежских вузах из-за ковида

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежских вузах могут ввести смашанный формат обучения. Такие рекомендации дали руководителям высших учебных заведений и СПО на последнем заседании оперативного штаба по COVID-19. Связано это с обострением ситуации по заболевшим коронавирусом в регионе.

Согласно рекомендации, студенты очных отделений могут посещать онлайн-лекции, а приходить только на практические занятия и лабораторные. При этом учиться в группах, которые не превышают 15 человек.

Также ранее мэрия Воронежа запустила опрос среди горожан о переводе школ на дистанционку. Местным жителям предлагается выбрать один из пяти вариантов: «Полностью поддерживаю», «Поддерживаю отчасти», «Не поддерживаю», «Мне все равно», «Я уже на дистанционке».

В свою очередь губернатор Александр Гусев рекомендовал главам муниципалитетов Воронежской области также задуматься о возможном переходе на онлайн-обучение.