В Воронежской области детям снова могут запретить ходить в торговые центры без родителей

Видимо, скоро детей в торговые центры будут снова пускать только со взрослыми. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалистам регионального департамента предпринимательства и торговли поручили подготовить проект указа о запрете посещения детьми и подросткам торгово-развлекательных центров без взрослых. Такое решение приняли на заседании областного оперштаба по борьбе с «ковидом».

Такой запрет не нов. С 9 ноября 2020 года по 28 января 2021-го детям до 18-ти уже «зажигали красный свет» на походы в ТРЦ. Потом после улучшения эпидобстановки все-стало по-старому.

Напомним, резкое ухудшение ситуация с «ковидом» (число заболевших за сутки еще недавно было стабильно около 500, теперь же приближается к 600) заставило власти задуматься об обязательной вакцинации групп риска. А также о введении QR-кодов для посещений не только массовых мероприятий, но и объектов торговли. В Воронеже во время рейдов по маршруткам за отсутствие масок у пассажиров начали штрафовать их самих, а не только перевозчиков.